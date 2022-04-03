Правительство выделит Крыму 1,7 млрд руб. на ликвидацию последствий наводнения

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Премьер России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении свыше 1,7 млрд руб. на ликвидацию последствий наводнения прошлого года в Крыму.

"На ремонт жилых домов в Крыму, пострадавших от наводнения 2021 года, из резервного фонда правительства будет выделено свыше 1,7 млрд рублей", - сообщается на сайте правительства в воскресенье.

Согласно сообщению, выделенные средства помогут улучшить условия жизни тысячам людей в городских округах Ялта и Керчь, а также Кировском, Ленинском и Советском районах Крыма.

Как сказал Мишустин, открывая заседание правительства 31 марта, "в текущем году должны быть заменены крыши, приведены в порядок фасады более 260 многоквартирных домов".

В Крыму в начале июня 2021 года выпала двухмесячная норма осадков на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная - на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта.