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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:16

Правительство выделило 4 млрд рублей на восстановление дорог после наводнений

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Правительство выделило 4 млрд рублей на восстановление дорог в девяти регионах, которые пострадали от наводнений, сообщил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

Он уточнил, что на 2022 и 2023 год на ремонт дорог предусмотрено по 2 млрд рублей.

"Разрушенные дороги - это большая проблема для жителей и для региона в целом, ведь он не может нормально развиваться без хорошего сообщения между городами и селами", - отметил Мишустин и попросил Минфин довести выделенные средства до регионов как можно быстрее, чтобы они могли вовремя заключить контракты на восстановительные работы.

Летом 2021 года в Амурской области были наводнения. В Крыму сильные ливни были с начала лета 2021 года до середины июля. Больше всего пострадали Ялта, Керчь и Бахчисарайский район. Пострадавшими признали 4 тысяч человек. Были подтоплены около 700 домов, повреждено 30 мостов и 72 км дорог. Предварительный размер ущерба оценивался в 4,7 млрд рублей.

Наводнение в Крыму

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Ялта
Михаил Мишустин Правительство Амурская область Крым
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