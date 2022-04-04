Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:57

Все школы на Камчатке эвакуируют из-за сообщения о "минировании"

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Из-за сообщения о возможном акте терроризма на Камчатке в понедельник эвакуируют все школы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Камчатского края.

"Из-за поступившего анонимного сообщения о якобы готовящемся акте терроризма эвакуируют учеников и педагогов из всех школ региона", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что занятия первой и второй смен в школах Камчатки отменены, так как сотрудникам правоохранительных органов нужно время на проверку зданий.

"Эвакуация проходит по специально разработанной на такие случаи инструкции. Все родители детей оповещены о том, что занятия в школах прерваны. Младшие ученики передаются лично законным представителям, или сопровождаются педагогами. Никто во время эвакуации не пострадал", - сказали в правительстве края.

Ранее 26 января, 8 и 14 февраля, а также 14 марта после ложных сообщений об акте терроризма на Камчатке также были эвакуированы школы, опасных предметов в зданиях обнаружено не было.

Камчатка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На парламентских выборах в Венгрии побеждает правящая коалиция

На парламентских выборах в Венгрии побеждает правящая коалиция

Россия запросила заседание СБ ООН в связи с "провокацией украинских радикалов в Буче"

В Петербурге 30 человек арестованы за участие в несогласованной акции

В Петербурге 30 человек арестованы за участие в несогласованной акции

Что произошло за день: воскресенье, 3 апреля

Жители Петербурга принесли цветы на станцию метро в пятую годовщину теракта

Жители Петербурга принесли цветы на станцию метро в пятую годовщину теракта

Глава Евросовета заявил о подготовке новых санкций против России

Глава Евросовета заявил о подготовке новых санкций против России
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки с COVID-19 госпитализировали почти две тысячи человек

Военная операция на Украине

Военные РФ заявили о ракетном ударе по нефтеперерабатывающему заводу под Одессой

За сутки в Москве выпало 45% месячной нормы осадков

За сутки в Москве выпало 45% месячной нормы осадков

Песков выразил уверенность, что у Rutube есть будущее

Песков выразил уверенность, что у Rutube есть будущее
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код