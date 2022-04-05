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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:26

Все школы на Камчатке второй день подряд эвакуируют из-за сообщения о "минировании"

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Из-за сообщения о возможном акте терроризма на Камчатке во вторник эвакуируют все школы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства края.

"Из-за поступившего анонимного сообщения о якобы готовящемся акте терроризма эвакуируют учеников и педагогов из всех школ региона", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что занятия первой смены в школах Камчатки отменены.

"Эвакуация проходит по специально разработанной на такие случаи инструкции. Родители детей оповещены о том, что занятия в школах прерваны. Младших учеников передают лично законным представителям, или их сопровождают педагоги. Никто во время эвакуации не пострадал", - сказали в правительстве края.

Аналогичная ситуация произошла в понедельник. Тогда так же из-за сообщения о "минировании" эвакуировали все школы региона. Всего же на Камчатке это шестой такой инцидент с начала года. Во всех случаях опасных предметов в зданиях обнаружено не было.

Камчатка
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