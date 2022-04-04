Минцифры предложило не штрафовать за продажу техники без российского софта

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры России предлагает ввести мораторий на административную ответственность за продажу смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и смарт-телевизоров, на которые не предустановлено отечественное ПО, говорится в сообщении министерства.

"Сейчас Минцифры предлагает мораторий, который освободит продавцов от штрафов. Министерство уже подготовило соответствующее предложение для внесения изменений в КоАП РФ. Изменения не коснутся производителей техники - за ними сохранится обязательство по предустановке ПО", - говорится в сообщении.

В Минцифры напомнили, что из-за приостановки деятельности некоторых зарубежных компаний правительство РФ разрешило параллельный импорт товаров - поставку товара в страну не напрямую от производителя и без согласия правообладателя.

"При этом российское законодательство требует, чтобы производители смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и смарт-телевизоров предустанавливали отечественное программное обеспечение. Если ПО не предустановлено, производитель и продавец должны получить штраф. Учитывая разрешение на параллельный импорт, возникает правовая коллизия", - пояснили в Минцифры.

В ведомстве напомнили, что отечественное ПО предустанавливается на устройства с 1 апреля 2021 года. Перечень для предустановки утверждается ежегодно на основе отбора заявок, поданных правообладателями ПО. По итогам отбора 2021 года был утвержден Перечень российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров в 2022 году.