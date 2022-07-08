В РФ подготовлен законопроект о моратории на штрафы за продажу гаджетов без российского ПО

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Минцифры РФ подготовило законопроект, предусматривающий освобождение до конца года от административной ответственности за продажу в России ввезенных в рамках параллельного импорта устройств без предустановленного российского ПО, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"Минцифры России подготовлен проект федерального закона о внесении изменений в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Законопроект предусматривает освобождение от административной ответственности за продажу отдельных видов технически сложных товаров, включенных в перечень Минпромторга России для параллельного импорта, без установленных российских программ", - сказали в Минцифры.

Там уточнили, что "срок данного проекта ограничен действием статьи 18 Федерального закона №46-ФЗ, легализующего параллельный импорт". Согласно этому закону, возможность ввоза в Россию товаров без согласия правообладателей действует только в 2022 году.

Минцифры еще в апреле сообщало, что предлагает ввести мораторий на административную ответственность за продажу смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и смарт-телевизоров, на которые не предустановлено отечественное ПО. Тогда в министерстве отмечали, что изменения не коснутся производителей техники - за ними сохранится обязательство по предустановке ПО.

Отечественное ПО предустанавливается на устройства с 1 апреля 2021 года. Перечень для предустановки утверждается ежегодно на основе отбора заявок, поданных правообладателями ПО. По итогам отбора 2021 года был утвержден перечень российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров в 2022 году.

Согласно статье КоАП, изменения в которую предлагает Минцифры, продажа устройств без предустановленного российского ПО влечет штраф для должностных лиц в размере 30-50 тыс. рублей; для юридических лиц - от 50-200 тыс. рублей.