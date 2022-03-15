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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:04

Больницы и поликлиники Хабаровска получили сообщения о "минировании"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Сообщения с угрозами "минирования" получили утром во вторник медицинские учреждения Хабаровска, сообщает пресс-служба администрации города.

"В 7:16 (00:16 мск) сообщение о возможном минировании поступило на телефон детской краевой клинической больницы имени А.К. Пиотровича. Аналогичная информация с искаженным голосом пришла на городской телефон приемного покоя городской клинической больницы имени Г.Л. Александровича", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщает мэрия, в диспетчерскую передана информация о звонках от неизвестных в учреждения здравоохранения еще по двум по адресам: Краснодарская, 9 и Льва Толстого, 7.

С начала года сообщения о "минировании" с регулярностью раз в неделю получали школы Хабаровска. Каждый раз учебный процесс прерывался, все здания проверяли спецслужбы и кинологи. Также письмо с угрозами получала администрация города. Все сообщения были ложными.

Хабаровск

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