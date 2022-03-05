Школы и мэрию Хабаровска эвакуировали из-за угроз о "минировании"

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Письмо с угрозой минирования школ и здания администрации Хабаровска поступило утром в субботу, сообщает пресс-служба администрации города.

"Сообщение о "минировании" поступило на электронную почту администрации города. После сигнала сотрудники мэрии незамедлительно покинули здание. Дети из 70 школ эвакуированы под присмотром педагогов", - сказано в сообщении.

Ученики младших классов с преподавателями отправлены в теплые помещения рядом со школами.

О продолжении учебного процесса станет ясно после проверки всех зданий.

С начала года угрозы о минировании хабаровских школ приходят с регулярностью примерно раз в неделю. Накануне мэрия получила сообщение о заложенном взрывном устройстве в торговом центре "Южный парк". Все сообщения были ложными.