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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:47

СМИ сообщили о встрече Путина и Лукашенко 12 апреля на космодроме "Восточный"

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на космодроме "Восточный".

Согласно графику президента, который был озвучен в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК), Путин и Лукашенко 12 апреля в День космонавтики посетят космодром "Восточный". Как ожидается, лидеры ознакомятся с ходом строительства космодрома, проведут беседу с рабочими.

По итогам лидеры России и Белоруссии проведут совместную пресс-конференцию.

Отмечается, что на переговорах речь пойдет о ситуации вокруг и на Украине с учетом желания Минска присоединиться к процессу переговоров.

"Безусловно, речь пойдет и о ситуации вокруг и на Украине. Беларусь хотела бы выступить одним из гарантов безопасности, эту идею поддерживает и Москва", - сообщил журналист телеканала Павел Зарубин.

Как ожидается, в этот день состоится и награждение космонавтов.

Кроме того, в графике президента РФ на предстоящую неделю совещание по развитию Арктики.

Владимир Путин Александр Лукашенко
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