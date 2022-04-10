Что произошло за день: воскресенье, 10 апреля

Увеличение резервного фонда РФ, задержание главы совета "Мемориала" и застрявшие на границе Латвии российские грузовики

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Резервный фонд России будет увеличен на 273 млрд рублей. Основной источник средств - дополнительные нефтегазовые доходы правительства. Их направят на поддержание "стабильности экономики в условиях внешних санкций".

- Главу совета "Мемориала" (признан НКО-иноагентом и ликвидирован) задержали во время пикета в Москве. Олег Орлов вышел с плакатом на Красную площадь, его задержали полицейские и доставили в ОВД "Китай-город". Это уже четвертое задержание правозащитника за последнее время.

- Экипажи двух иностранных судов, захваченных в порту Мариуполя, были освобождены. Ранее власти ДНР сообщали, что члены батальона "Азов" (признан экстремистским и запрещен в РФ) захватили судна "Царевна" и "Леди Аугуста" и удерживают в заложниках их экипажи. Позже силами ДНР и РФ были эвакуированы 47 человек.

- Российские военные ликвидировали штаб украинского батальона "Днепр". Место базирования батальона в Звонецком было уничтожено ударом высокоточных ракет с моря. В Минобороны рассказали, что в этот штаб недавно "прибыло пополнение из иностранных наемников".

- Более 150 грузовиков из РФ и Белоруссии были задержаны на границе Латвии. Российским и белорусским перевозчикам с 9 апреля запрещено пересекать границу ЕС в связи с новыми санкциями. Таможня Латвии уже задержала 152 фуры с российскими и белорусскими номерными знаками.

- Выборы президента Южной Осетии признаны состоявшимися. Порог явки избирателей превысил 50%: этого достаточно, чтобы выборы были признаны состоявшимися. На пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых действующий президент Анатолий Бибилов. В воскресенье также проходит первый тур выборов президента Франции, но к полудню явка там была рекордно низкой.

- Бывший премьер Пакистана обвинил "внешние силы" в своем отстранении от власти. Парламент республики в субботу вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. Новый премьер будет избран в парламенте 11 апреля. Хан объявил о начале борьбы против иностранного заговора, который, по его утверждению, был направлен на смену власти.