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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:47

Путин подписал закон об увеличении штрафа для "зацеперов" в 40 раз

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафа за нарушение ряда правил поведения на железнодорожном транспорте со 100 рублей до 4 тыс. рублей.

Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей закон вводит за высадку граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах, а равно за самовольную без надобности остановку поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде.

Закон направлен на борьбу с "зацепингом". Ранее депутаты-инициаторы закона заявляли, что штраф в 100 рублей настолько мал, что никого не останавливает и даже не покрывает судебных издержек. Более того, даже билет на электричку стоит дороже.

По данным МВД, в России ежегодно пресекается порядка тысячи правонарушений, связанных с проездом снаружи поезда. За пять лет в органы внутренних дел было доставлено более 1 700 несовершеннолетних "зацеперов". А за 7 месяцев 2020 года в Центральном федеральном округе четверо "зацеперов" погибли, еще семь получили травмы.

Владимир Путин зацепинг
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