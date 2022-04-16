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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:47

В Москве обещали отреагировать на высылку дипломатов РФ из Северной Македонии

В Москве обещали отреагировать на высылку дипломатов РФ из Северной Македонии
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В МИД России возложили на власти Северной Македонии ответственность за "деструктивный эффект" высылки российских дипломатов и предупредили, что Москва отреагирует на этот шаг.

15 апреля шесть дипломатов российского посольства в Скопье были объявлены persona non grata.

"Северомакедонские власти продолжают идти на поводу находящегося в русофобском угаре Запада, раскручивая спираль разрушения двусторонних отношений. Очередная ничем не мотивированная акция против наших сотрудников неизбежно будет иметь долговременные негативные последствия для российско-северомакедонского взаимодействия. Безусловно, это не может соответствовать интересам народа Северной Македонии. Ответственность за подобные шаги и их деструктивный эффект в полной мере лежит на Скопье", - говорится в комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном в субботу на сайте ведомства.

Как сказано в комментарии, "реакция последует".

Ранее сообщалось, что 28 марта из Северной Македонии были высланы пять российских дипломатов. Москва пообещала дать на эти действия адекватный ответ.

Хроника 15 апреля 2021 года – 16 апреля 2022 годаДипломатическое противостояние
Северная Македония МИД РФ Мария Захарова
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