В Москве обещали отреагировать на высылку дипломатов РФ из Северной Македонии

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В МИД России возложили на власти Северной Македонии ответственность за "деструктивный эффект" высылки российских дипломатов и предупредили, что Москва отреагирует на этот шаг.

15 апреля шесть дипломатов российского посольства в Скопье были объявлены persona non grata.

"Северомакедонские власти продолжают идти на поводу находящегося в русофобском угаре Запада, раскручивая спираль разрушения двусторонних отношений. Очередная ничем не мотивированная акция против наших сотрудников неизбежно будет иметь долговременные негативные последствия для российско-северомакедонского взаимодействия. Безусловно, это не может соответствовать интересам народа Северной Македонии. Ответственность за подобные шаги и их деструктивный эффект в полной мере лежит на Скопье", - говорится в комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном в субботу на сайте ведомства.

Как сказано в комментарии, "реакция последует".

Ранее сообщалось, что 28 марта из Северной Македонии были высланы пять российских дипломатов. Москва пообещала дать на эти действия адекватный ответ.