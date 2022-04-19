Экс-директор заповедника "Утриш" получил срок за пожар с ущербом почти в 1 млрд рублей

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае бывший директор заповедника "Утриш" Олег Кондратьев получил реальный срок и оштрафован судом за халатность и мошенничество, которые привели в августе 2020 года к разрушительному пожару в заповеднике. Об этом сообщила пресс-служба судов Кубани.

Решение вынес Анапский городской суд.

Суд установил, что с 10 августа 2020 года в заповеднике был установлен самый высокой V уровень пожарной опасности. Однако Кондратьев после этого не ограничил пребывание посетителей в заповеднике, не организовал патрулирование территории и не усилил посты в наиболее посещаемых местах. Инспекторов охраны, по данным суда и следствия он освободил от патрулирования и контроля за противопожарной безопасностью, перебросив на коммерческий экскурсионный маршрут.

Пожар в заповеднике начался 24 августа из-за неосторожного обращения с огнем. Площадь возгорания охватила больше 126 га. Пожар потушили через два дня. Ущерб, который огонь причинил экосистеме "Утриша", а также расходы на тушения, следствие оценило в 988 млн рублей.

Суд также установил, что в сентябре 2018 года Кондратьев взял на работу сына - Александра Кондратьева на должность водителя и по внутреннему совместительству фиктивно его оформил на должность госинспектора отдела охраны территории. Почти два года Кондратьев-младший получал зарплату и стимулирующие выплаты по второй должности на общую сумму более 190 тысяч рублей.

Суд признал Олега Кондратьева виновным по ч. 1 ст. 293 (халатность). Оба подсудимых также признаны виновными в мошенничестве путем злоупотребления доверием, с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159).

Олег Кондратьев приговорен к году и двум месяцам колонии общего режима и штрафу в 100 тысяч рублей, его сын - к году колонии общего режима. Оба были взяты под стражу в зале суда.

По оценке ученых, чтобы полностью восстановились сгоревшие можжевельники и фисташки, потребуется не меньше ста лет.