Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:29

РПЦ доверяют две трети россиян, патриарху Кириллу - больше половины

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В России Русской православной церкви доверяют 66% населения, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу - 54%, показал поквартирный опрос фонда "Общественное мнение", проведенного 8-10 апреля в 53 регионах среди 1500 взрослых россиян.

Не доверяют церкви 19% респондентов, патриарху - 22%.

Результаты последнего опроса показаны в сравнении с аналогичными, которые проводились с 2014 года. К примеру, в августе 2015 года РПЦ доверяли 70% опрошенных, это максимальный показатель, в марте 2020 года - 53%, это худший результат.

Почти три четверти, 74% опрошенных полагают, что отношение к церкви в последнее время не изменилось, 11% - что оно изменилось к лучшему, 8% - что ухудшилось.

40% чаще соглашаются с заявлениями представителей РПЦ по различным общественно-политическим вопросам, 17% - чаще не соглашаются.

В том, что РПЦ положительно влияет на общественную жизнь, уверены 45% опрошенных, 27% никакого влияния не видят, 6% считают воздействие церкви негативным.

Влияния церкви на политику российских властей не замечают 35% респондентов, 23% считают, что это влияние слабо, 14% считают его сильным.

Из опрошенных 63% назвали себя православными, 8% - мусульманами, 23% не считают себя верующими.

ФОМ РПЦ патриарх Кирилл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рогозин заявил о планах начать серийные поставки МБР "Сармат" в войска осенью 2022 года

Рогозин заявил о планах начать серийные поставки МБР "Сармат" в войска осенью 2022 года

Комитет по CDS признал 4 апреля датой "потенциальной невыплаты" по суверенным евробондам РФ

FESCO отметила рыночный тренд на уход части грузов от контейнеров

FESCO отметила рыночный тренд на уход части грузов от контейнеров

Что произошло за день: среда, 20 апреля

Йеллен и Лагард покинули зал во время выступления Силуанова на G20

Росстат отметил ускорение годовой инфляции до 17,6%

Военная операция на Украине

Кадыров сообщил о переходе города Рубежное под контроль войск РФ

"Трансконтейнер" ждет дефицита контейнеров к лету

На докапитализацию "Аэрофлота" могут выделить из ФНБ около 107 млрд рублей

На докапитализацию "Аэрофлота" могут выделить из ФНБ около 107 млрд рублей

Минобороны РФ сообщило об успешном испытании межконтинентальной ракеты "Сармат"