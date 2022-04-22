Путин согласился принять генсека ООН Гутерриша

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин примет генсека ООН Антониу Гутерриша, который во вторник, 26 апреля, прибудет в Москву для переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжжарик сообщал в среду, что Гутерриш попросил Путина принять его в Москве.

"Вчера днем отдельные письма вручили постпредствам РФ и Украины. В этих письмах генсек попросил президента Владимира Путина принять его в Москве, а президента Владимира Зеленского - принять его в Киеве", - заявил Дюжжарик во время пресс-брифинга.

Он отметил, что, Гутерриш хотел бы обсудить с двумя президентами срочные меры по установлению мира на Украине, а также будущее многосторонних отношений.