Генсек ООН Гутерриш после визита в Москву посетит Киев

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на следующей неделе совершит визит в Киев, сообщает пресс-служба организации.

"У него 28 апреля состоится рабочая встреча с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, а затем его примет президент Владимир Зеленский", - говорится в сообщении ООН.

Кроме того, как отмечается, Гутерриш на Украине проведет встречу с сотрудниками различных агентств ООН и обсудит с ними вопрос о наращивании гуманитарной помощи на Украине.

Ранее сообщалось, что 26 апреля Гутерриш проведет переговоры в Москве с российским руководством.