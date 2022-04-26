МВД объявило в розыск сторонников Навального Албурова и Гимади

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - МВД России объявило в розыск соратников оппозиционера Алексея Навального Георгия Албурова и Вячеслава Гимади.

Карточки оппозиционеров появились во вторник в базе разыскиваемых лиц МВД РФ. Их розыск ведется в рамках уголовного дела.

Гимади - бывший юрист, а Албуров - экс-сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистским и запрещен) Навального.

28 сентября минувшего года в СКР сообщили о возбуждении уголовного дела о создании экстремистского сообщества и участии в нем в отношении Навального и его ближайших соратников.

В январе Росфинмониторинг внес юриста Гимади и Албурова в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремистской деятельности.