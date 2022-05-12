Осужденный на 15 лет экс-губернатор Сахалина Хорошавин обжаловал приговор

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Экс-губернатор Сахалинский области Александр Хорошавин, приговоренный по двум уголовным делам по совокупности к 15 годам колонии строгого режима, обжаловал последнее решение Южно-Сахалинского городского суда, сообщил "Интерфаксу" в четверг его адвокат Евгений Балабас.

"Апелляцию подали в Сахалинский областной суд. Будем дальше излагать свою позицию, которая была, постараемся донести ее до суда второй инстанции. Мы не согласны с выводами суда", - сказал адвокат.

Он также отметил, что Хорошавин на время апелляции будет находиться в следственном изоляторе в Южно-Сахалинске.

Южно-Сахалинский городской суд 28 апреля вынес приговор по второму делу в отношении Хорошавина, уже приговоренного в 2018 году к 13 годам колонии, на этот раз назначив ему по совокупности 15 лет колонии строгого режима.

По второму уголовному делу экс-губернатор обвинялся в 17 эпизодах получения взяток (ч.6 ст.290) и двух эпизодах приготовления к получению взяток (ч.1 ст.30, ч.6 ст.290 УК РФ). Рассмотрение этого дела Южно-Сахалинский городской суд начал осенью 2020 года.

"По версии следствия, с мая по ноябрь 2014 года участники группы, возглавляемой Хорошавиным, организовали получение взяток в размере от 2 млн до 10 млн рублей от граждан, имеющих намерение участвовать в выборах депутатов городской думы Южно-Сахалинска пятого созыва в качестве кандидатов. Всего злоумышленниками получено свыше 100 млн рублей", - сообщала пресс-служба прокуратуры.

В своем последнем слове, с которым экс-губернатор выступил в суде в феврале текущего года, он заявил, что "не совершал этих преступлений, никакой ОПГ не было, никаких взяток не было", и попросил его оправдать.

Еще один фигурант уголовного дела - бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин, которого обвиняли в 13 эпизодах получения взяток и в одном эпизоде приготовления к получению взятки, получил 9 лет колонии строгого режима. Находившийся под домашним арестом Лескин был взят под стражу в зале суда.

Ранее пресс-служба прокуратуры Сахалинской области сообщала, что еще два участника преступной группы (их имена не называются) объявлены в международный розыск.

Вместе с тем сообщалось, что речь идет о бывшем мэре Южно-Сахалинска Андрее Лобкине, который сейчас проживает в США, и главе аппарата экс-губернатора Анатолии Макарове, который, по данным местных СМИ, скрывался в Грузии.

В марте 2020 года Южно-Сахалинский городской суд приговорил к условному сроку еще одного соучастника преступной группы - бывшего руководителя секретариата губернатора Сахалинской области Владимира Горбачева.

Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 2018 года признал Хорошавина виновным в получении взяток и легализации преступных доходов (ст.174.1 УК РФ) в составе преступной группы. Он был приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Экс-губернатор также оштрафован на 500 млн рублей и лишен госнаград. Обжалование приговора в Сахалинском областном суде его не изменило.

Хорошавин находится под стражей с марта 2015 года.