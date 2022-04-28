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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:06

Свердловский губернатор вступился за екатеринбуржцев после слов Владимира Соловьева

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пожелал "следить за языком" ведущему Владимиру Соловьеву, который накануне в эфире программы "Соловьев Live" оскорбил жителей Екатеринбурга.

"Владимир Рудольфович, мне очень жаль по поводу того, как вы высказались в отношении моих земляков, горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль главным образом вас, потому как значительное число ваших почитателей и слушателей после этих высказываний, (их - ИФ) я даже повторять не хочу, значительно уменьшилось", - написал Куйвашев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он отметил, что екатеринбуржцы будут "очень ждать" Соловьева на его лекции "для того, чтобы высказать свою позицию".

"Я думаю, надеюсь, что это было (сказано - ИФ) сгоряча и необдуманно. А на Урале, напомню, это опорный край державы, очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком. Поэтому я вам желаю следить за своим языком", - призвал глава региона ведущего.

В среду в эфире программы "Соловьев Live" Соловьев, обращаясь к полномочному представителю президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимиру Якушеву, назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты".

"Владимир Владимирович, вам не понравится мой вопрос, заранее приношу извинения. Но вы мне объясните, как получается и как вам, исходя из этого, быть? С одной стороны у вас блестящие воины, которые сейчас принимают участие в специальной военной операции, многие в округе их поддерживают. С другой стороны, у вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей. (...) Такой мусор иногда в головах у некоторых людей, что прямо чистить и чистить", - сказал Соловьев.

Как сообщалось, в 2019 году Соловьев назвал Екатеринбург "городом бесов" после майских акций протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере у местного Драмтеатра. После этих событий на въезде в Екатеринбург появился указатель "Город бесов". Табличку демонтировали, а губернатор Куйвашев призвал не раздувать конфликт вокруг строительства храма и не называть Екатеринбург "городом бесов". Вместо этого глава региона предложил повесить на въезде другую табличку, которой бы все гордились, например, "город храбрых".

Свердловская область Екатеринбург Евгений Куйвашев Владимир Соловьев
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