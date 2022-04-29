ФСБ предотвратила теракт на объекте госвласти в Карачаево-Черкесии

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии сторонника запрещенной в РФ террористической организации ИГ, готовившего теракт.

Как сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы в пятницу, сотрудники спецслужбы пресекли деятельность сторонника ИГ, планировавшего по указанию зарубежного эмиссара международной террористической организации (МТО), теракт "на одном из объектов органов власти и правопорядка".

Задержание прошло в городе Карачаевск.

"По месту жительства террориста изъяты компоненты, использовавшиеся для изготовления самодельного взрывного устройства, а также иные материалы, изобличающие его преступные намерения", - сообщили в ЦОС.

Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК России.

В ФСБ не раскрыли личность задержанного и другие подробности спецоперации.