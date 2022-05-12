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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:52

ФСБ предотвратила теракты в Курске

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщает о задержании жителя Курской области, готовившего взрывы на территории Курска для оказания давления на власти.

"Задержан житель Курской области, намеревавшийся по согласованию со специальными службами Украины совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры Курска с массовым скоплением людей с целью дестабилизации деятельности органов власти и воздействия таким образом на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции", - сообщает в четверг Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

У задержанного изъяты два самодельных взрывных устройства, травматическое оружие с патронами к нему, "нацистская литература, а также иные предметы и документы, подтверждающие его противоправную деятельность", заявили в спецслужбе.

"Задержанный дал признательные показания, сообщив о своем намерении после совершения преступления выехать на Украину", - сообщили в ФСБ.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).

Позднее ФСБ опубликовала видео с частью опроса жителя Курской области,

"Я получил указание вести наблюдение за военной техникой, передвижением военной техники по территории Курской области, а также (проводить) наблюдение за воинскими частями", - сказал задержанный.

Мужчина также признал, что получил задание организовать несколько взрывов на территории региона "для дестабилизации обстановки и нагнетания паники".

По его словам, в Службе безопасности Украины ему пообещали организовать коридор через границу из РФ.

ФСБ Курск Украина
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