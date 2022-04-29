В Госдуме предложили признать экстремистским "альтернативный" флаг России

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В думской комиссии по расследованию вмешательства в дела России согласны, что нужно ужесточить ответственность за демонстрацию и пропаганду экстремистской символики и готовы разработать такие поправки в законы, заявил глава комиссии Василий Пискарев.

"Мы видим, что сейчас из-за рубежа нам пытаются навязать, например, альтернативный флаг России. Мы уже обратились в Генпрокуратуру с предложением признать материалы, его пропагандирующие, экстремистскими. Установление ответственности - следующий логичный шаг", - подчеркнул он.

По словам депутата, за демонстрацию и изготовление нацистской атрибутики КоАП предусматривает штрафы до 100 тысяч рублей. За демонстрацию экстремистской символики можно ввести аналогичное наказание, считает он.

26 апреля четко прописать в законе ответственность за пропаганду и демонстрирование экстремистской символики по аналогии с фашистской предложил генпрокурор Игорь Краснов. В частности, он предложил запретить демонстрацию "флагов, значков и мемов".

"Сегодня в ряде зарубежных стран на фоне истерии вокруг георгиевской ленты, которая, бесспорно, является символом нашей общей воинской славы, отсутствуют запреты на демонстрацию нацистской атрибутики. У нас в стране соответствующие нормы имеются, однако они не касаются иной символики, которая используется в экстремистских целях. О чем я говорю? Это флаги, значки, мемы и различные другие вещи", - сказал генпрокурор и добавил, что в законе "целеособразно четко прописать" ответственность за "пропаганду и публичное демонстрирование" любой экстремистской символики.