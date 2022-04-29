Россия будет готовиться к саммиту G20

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Россия готовится к саммиту G20, но говорить о модальностях ее участия в нем пока рано, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков о перспективах встречи в Индонезии президентов РФ и Украины.

"Россия будет готовиться к этому саммиту. Пока преждевременно говорить о каких-то других модальностях нашего участия, мы будем вас своевременно информировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности контакта президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Он отметил, что накануне состоялся телефонный разговор Путина с президентом Индонезии Джоко Видодо. "Весьма позитивный разговор. Путин пожелал успехов индонезийскому председательству в "Группе 20" и заверил, что Россия будет делать все необходимое и все возможное, чтобы способствовать этому успешному председательству", - сказал Песков.

Песков отрицательно ответил на вопрос, принято ли уже решение, в каком формате Путин примет участие в этом мероприятии: лично или по видео-конференц-связи.