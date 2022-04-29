Главный онколог Минздрава заверил в наличии в РФ лекарств для лечения рака

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Россия сегодня не испытывает нехватки лекарственных препаратов для лечения рака, отечественной онкологической службе удалось технически перевооружиться, сообщил главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

"В последние годы очень перевооружалась (онкологическая) служба. Было закуплено, по-моему, более 9 тыс. единиц тяжелой (медицинской) техники. Нам повезло, что были большие деньги даны, и мы перевооружились", - сказал Каприн телеканалу "Вместе-РФ".

"Что касается лекарственных препаратов (для лечения рака), тоже они пока есть. Мы здорово рассчитываем, что, во-первых, это (закупка) будет через третьи страны осуществляться. Во-вторых, мы думаем, что бизнес заставит наших коллег такой рынок не бросать. В-третьих, мы рассчитываем на наших партнеров в Индии, например, где они были искусственно оттеснены с рынка многими европейскими компаниями", - отметил он.