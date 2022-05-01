Пожар на объекте Минобороны произошел в Белгородской области

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре на одном из объектов Минобороны.

"На границе трех муниципалитетов - Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа - произошел пожар на территории одного из объектов министерства обороны РФ", - написал Гладков в своем телеграм-канале в воскресенье.

Позднее губернатор сообщил об одном пострадавшем среди местных жителей. "Ранение легкое, жизни ничего не угрожает. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Гладков.

Он также сообщил, что на месте происшествия в настоящее время работают подразделения МЧС, заместитель губернатора Константин Полежаев и глава округа Олег Медведев.