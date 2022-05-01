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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:43

Семь домов были повреждены из-за пожара на объекте Минобороны под Белгородом

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении нескольких домов в результате пожара на одном из объектов Минобороны.

"Семь домов повреждено с различной степенью разрушений. Максимально быстро приступим к их восстановлению. Средства имеются в полном объеме", - написал Гладков в телеграм-канале.

Он также отметил, что "жители хутора находятся в безопасном месте".

Ранее в воскресенье Гладков сообщил, что на границе трёх муниципалитетов Белгородской области - Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа - произошел пожар на территории одного из объектов министерства обороны РФ.

Белгородская область
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