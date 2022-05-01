Пожар на объекте Минобороны под Белгородом локализовали

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о локализации пожара на объекте Минобороны РФ в регионе.

"По докладу оперативных служб, пожар локализован, начинаем заниматься ликвидацией последствий", - написал Гладков в телеграм-канале.

Он также сообщил, что в воскресенье рабочая группа выедет на место происшествия для оценки ущерба, проведения замеров и начала восстановительных работ.

Ранее Гладков сообщал, что в результате пожара пострадал один человек, семь домов получили повреждения.