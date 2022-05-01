В Курской области начали восстанавливать железнодорожный мост

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Начались работы по восстановлению моста на участке Суджа - Сосновый Бор в Курской области, поврежденного в результате диверсии, сообщает администрация региона.

На место происшествия прибыл восстановительный поезд со станции Курск и путевая машинная станция.

"Сначала железнодорожники расчистят место повреждения железнодорожной инфраструктуры, демонтируют рельсошпальную решетку, а затем приступят к установке опор и пролетного строения моста. После этого уложат новое железнодорожное полотно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы будут проводиться в круглосуточном режиме. Ситуация не влияет на движение поездов.

Ранее сообщалось, что 1 мая в 11:20 на 67-м километре железной дороги Суджа - Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Пострадавших нет.

Губернатор Курской области Роман Старовойт отметил, что железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов.

Позже он заявил, что это была диверсия. По данному факту заведено уголовное дело.

В Курской области до 11 мая действует "жёлтый" (высокий) уровень террористической опасности, который был введен 11 апреля.