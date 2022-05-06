Художника Павленского во Франции хотят судить за поножовщину в гостях

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Художника-акциониста Петра Павленского во Франции будут судить по делу о драке с поножовщиной на новогодней вечеринке в Париже 1 января 2020 года, сообщает Le Figaro со ссылкой на источники AFP, близкие к следствию.

По их сведениям, следователь подписала документ о передаче дела в суд. Павленский во Франции в январе 2019 года уже получил три года тюрьмы за поджог Banque de France. Предполагалось, что первые два года он будет отбывать условное наказание. Однако его задержали в феврале 2020 года после упомянутой драки, и с тех пор он находится под арестом.

Как пишет Le Figaro, следствие установило, что Павленский и его подруга Александра де Таддео были среди нескольких десятков гостей на частной новогодней вечеринке в квартале Сен-Жермен-де-Пре. По словам очевидцев, Павленский поругался с несколькими людьми, ударил одного из них кулаком, а затем, чтобы доказать, что он может себя защитить, взял со стола нож и ударил двух человек. Один из них был ранен в ногу, другой - в лицо. Еще одна женщина получила травму. После этого Павленского ударили бутылкой по голове, и он ушел с праздника.

В дом вызвали полицию, полицейские на месте обнаружили пятна крови на полу и на осколке бутылки.

Адвокат Павленского Яссин Бузру оперативно не ответил на запрос Le Figaro о комментарии. Адвокат одного из пострадавших Аарон Басс заявил, что Павленский все отрицает, но "факты - упрямая вещь".

Кроме этого, Павленский попал под следствие после того, как он выложил в интернете личную переписку и интимные фото и видео Бенжамена Гриво, который тогда выдвигался на выборы мэра Парижа от партии Эммануэля Макрона "Вперед, республика". Гриво был вынужден сняться с выборов. Художнику и Александре де Таддео были предъявлены обвинения во "вторжении в частную жизнь" и в "распространении без согласия лица его изображений сексуального характера". Они находятся на свободе.

В январе 2017 года Павленский уехал во Францию, опасаясь незаконного, по его мнению, уголовного преследования. В ГУ МВД Москвы тогда возбудили против него уголовное дело об избиении актера "Театра.doc" Василия Березина. Политическое убежище во Франции художник получил в мае 2017 года.