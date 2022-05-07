"Роскосмос" заявил о мобилизации ресурсов для ускорения выпуска военной продукции

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Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация начала проводить мобилизационную подготовку для ускорения выпуска военной продукции.

"Роскосмос начал проводить мобилизационную подготовку для расширения производства средств связи, космических аппаратов и боевых ракетных комплексов", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Надо отбросить бюрократические процедуры, правила, которые годятся для мирной жизни, но совершенно не годятся для мобилизационной экономики, - заявил Рогозин. - Надо доверять руководителям предприятий, которые должны принимать решения и за них отвечать".

20 апреля Минобороны РФ объявило о первом испытательном пуске МБР "Сармат" стационарного базирования с космодрома Плесецк. По данным ведомства, задачи пуска были выполнены в полном объеме, подтверждены расчетные характеристики ракеты на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

25 апреля Рогозин сообщил, что "Роскосмос" почти готов к серийному производству "Сармата". Ранее он отметил, что ракета будет принята на вооружение не позднее осени 2022 года.

Сообщалось, что серийно ракеты "Сармат" будут производить на заводе "Красмаш" (Красноярск, корпорация "Роскосмос").