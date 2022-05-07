"Роскосмос" заявил о мобилизации ресурсов для ускорения выпуска военной продукции
Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация начала проводить мобилизационную подготовку для ускорения выпуска военной продукции.
"Роскосмос начал проводить мобилизационную подготовку для расширения производства средств связи, космических аппаратов и боевых ракетных комплексов", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).
"Надо отбросить бюрократические процедуры, правила, которые годятся для мирной жизни, но совершенно не годятся для мобилизационной экономики, - заявил Рогозин. - Надо доверять руководителям предприятий, которые должны принимать решения и за них отвечать".
20 апреля Минобороны РФ объявило о первом испытательном пуске МБР "Сармат" стационарного базирования с космодрома Плесецк. По данным ведомства, задачи пуска были выполнены в полном объеме, подтверждены расчетные характеристики ракеты на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.
25 апреля Рогозин сообщил, что "Роскосмос" почти готов к серийному производству "Сармата". Ранее он отметил, что ракета будет принята на вооружение не позднее осени 2022 года.
Сообщалось, что серийно ракеты "Сармат" будут производить на заводе "Красмаш" (Красноярск, корпорация "Роскосмос").
МБР РС-28 "Сармат" придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.
Ракеты "Сармат" в перспективе станут носителями гиперзвуковых планирующих крылатых боевых блоков "Авангард", развивающих скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). В настоящее время боевые блоки "Авангард" устанавливаются на межконтинентальных баллистических ракетах УР-100Н УТТХ.