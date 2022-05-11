Застреливший пятерых человек под Рязанью мужчина осужден пожизненно

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Суд признал жителя Касимовского района Рязанской области, известного как "елатомский стрелок", виновным в убийстве пяти человек и приговорил его к пожизненному заключению, сообщила в среду пресс-служба Следственного комитета России.

Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.

Установлено, что поздно вечером 4 апреля 2020 года в поселке Елатьма Касимовского района мужчина услышал под окнами своей квартиры громкие голоса, которые мешали спать его малолетним детям, и в грубой форме сделал замечание шумевшей компании. Завязалась ссора, и пятеро молодых людей двинулись в подъезд, где жила эта семья. Мужчина встретил их с охотничьим карабином в руках. Сделав четыре прицельных выстрела, от которых трое молодых людей упали в подъезде, он выскочил на улицу вслед за бросившейся бежать супружеской парой. У подъезда мужчина выстрелил еще трижды: один раз в девушку и два раза в ее раненого супруга. От ранений все пятеро молодых людей скончались на месте происшествия.

Стрелок в тот же день был задержан, было возбуждено дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

На допросах мужчина настаивал, что действовал в рамках самообороны, однако его доводы были опровергнуты собранными по делу доказательствами, в том числе полученными ходе следственных экспериментов и ситуационных судебных экспертиз. Действия мужчины квалифицированы как убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах.

Как сообщалось, пожизненный срок для стрелка запросила прокуратура.