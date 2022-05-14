Рогозин заявил, что вопрос о возобновлении перекрестных полетов с NASA не решен

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Некоторые органы исполнительной власти РФ считают возобновление российско-американских полетов на МКС преждевременным, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Вопрос по перекрестным полетам имеет технический и политический смысл и оба эти вопроса пока не решены", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

"Некоторые наши федеральные органы исполнительной власти разумно полагают, что преждевременно им сейчас принимать решение об этих перекрестных полетах", - добавил он.

Рогозин связал задержку в принятии соглашения с военной операцией на Украине.

"В этом году ситуация кардинально поменялась. Особенно после начала нашей специальной военной операции и совершенно безумной реакции американцев и других стран, которые являются, в том числе, партнерами по МКС", - отметил он.

26 апреля руководитель программы управления США по аэронавтике на МКС Джоэль Монтальбано сообщил, что NASA рассчитывает в ближайшие три недели получить от России согласованный проект соглашения по возобновлению перекрестных полетов. По его словам, вопрос вхождения космонавтки Анны Кикиной в экипаж миссии Crew Dragon-5 будет решен "в середине - конце июня".

12 апреля исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым полетам Сергей Крикалев сообщил, что проект соглашения о перекрестных полетах почти согласован российской стороной. "У нас идет согласование, большинство федеральных органов исполнительной власти уже согласовало проект. Ну и проект соглашения будет вноситься в правительство, в дальнейшем в зависимости от сроков согласования мы будем планировать перекрёстные полёты", - сказал он журналистам.

С 2011 года доставка экипажей на МКС осуществлялась только российскими кораблями, до этого действовала перекрестная система, по которой американские астронавты получали места на российских кораблях, а российские космонавты - на американских. В 2020 году в NASA сообщили, что ведут с "Роскосмосом" переговоры о возвращении перекрестной системы.