Минпромторг РФ отметил риски для бизнеса от запрета въезда грузовиков из ЕС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ проработает с Минтрансом проблему возможного запрета на въезд в Россию грузовиков из ЕС, так как видит в таком ограничении риски для бизнеса, сообщил во вторник журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Я думаю, что бизнес не зря беспокоится по данному вопросу", - сказал он, комментируя риски, связанные с предложением Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) ввести запрет на въезд грузового транспорта с территории ЕС.

"Мы исходим из того, что нужно принимать взвешенные решения для того, чтобы с одной стороны, мы не остановили текущую производственную деятельность компаний, кто завязан на поставки продукции, которая и не санкционирована, не входит в перечень каких-либо ограничений для поставки в нашу страну", - подчеркнул министр.

По его словам, проблема возможного запрета на передвижение грузового транспорта обсуждается с Минтрансом. "Будем с коллегами из Минтранса вырабатывать совместные взвешенные решения", - сказал Мантуров.

Как сообщалось, с 8 апреля вступил в силу запрет любым предприятиям автомобильного транспорта, созданным в РФ и Белоруссии, на перевозку грузов по территории Евросоюза, в том числе транзитом. Совет ЕС обязал грузоперевозчиков России и Белоруссии вывести с территории сообщества весь транспорт до 16 апреля.

Эти меры не затрагивают порожние фуры с российскими и белорусскими регистрационными номерами. Помимо этого, ограничения пока не распространяются на автомобильные грузоперевозки, осуществляющие доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, а также доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений и автодорожное сообщение для гуманитарных целей. Также сохраняется транзит в Калининградскую область для автотранспорта, зарегистрированного в РФ.

Белоруссия приняла ответные меры в отношении транспортных средств, зарегистрированных в государствах-членах ЕС. С 16 апреля введен запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Белоруссию автомобилей (и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе. Исключение составляет их следование через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки.