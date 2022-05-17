Москва не намерена выходить из основополагающего акта РФ-НАТО

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Россия не собирается выходить из Основополагающего Акта РФ-НАТО, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

"Друг с другом (представители альянса - ИФ) обсуждают, а что же такое Основополагающий акт, и выйдет ли в конечном итоге Россия из него. Нет, мы такого удовольствия им не доставим", - сказал он во вторник в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По словам замминистра, "пусть они сами между собой продолжают вот эти смехотворные и в значительной мере бессмысленные обсуждения".

Как подчеркнул Рябков, "Запад с самого начала вел дело к пренебрежительному отношению к этому документу, это было по сути дела изначально неким фиговым листком, прикрывающим совсем другое содержание натовской политики на восточном, в широком смысле, направлении".

Основополагающий акт РФ-НАТО

Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и Организацией Североатлантического договора был подписан в Париже 27 мая 1997 года и был денонсирован стороной НАТО 25 февраля 2022 года. Соглашение было нацелено на баланс интересов между сторонами и на разоружение, хотя и без отказа от политики сдерживания.

Преамбула договора гласила, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников.

В самом договоре провозглашалось, что РФ и НАТО в Европе будут совместно укреплять роль ОБСЕ в общеевропейской безопасности; откажутся от применения силы кроме как с санкции Совбеза ООН; будут уважать территориальную целостность государств и Хельсинкский акт и признают за европейскими государствами право выбора путей обеспечения собственной безопасности.