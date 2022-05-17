В Адыгее арестован полицейский, вступивший в запрещенное движение АУЕ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении полицейского в Адыгее, который подозревается в участии в деятельности запрещенной в РФ экстремистской организации АУЕ, он арестован, сообщает пресс-служба УФСБ.

"Установлено, что полицейский кинолог отдельного взвода охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых отдела МВД России по Майкопу вступил в запрещенное на территории РФ экстремистское движение "Арестантское уголовное единство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый, используя свое служебное положение, предоставлял ячейке организации на территории колонии мобильные телефоны, зарядные устройства, лекарственные препараты с одурманивающим эффектом и другие предметы, необходимые для деятельности организации.

"Указанные действия осуществлялись им для создания членам экстремистской организации комфортных условий отбывания наказания и поддержания соответствующего уголовного статуса среди осужденных", - говорится в пресс-релизе.

Дело заведено по ч. 3 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации с использованием своего служебного положения).

В пресс-службе УФСБ "Интерфаксу" уточнили, что подозреваемый отправлен под арест на два месяца.