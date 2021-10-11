14 сторонников запрещенного движения АУЕ задержали в Новосибирске

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Группа из 14 сторонников движения "Арестантское уголовное единство" (АУЕ, запрещено в РФ) была задержана в Новосибирске 5 октября, сообщил замначальника ГУ МВД России по региону Кирилл Травин на оперативном совещании в правительстве области в понедельник.

По его словам, задержанным от 15 до 20 лет. Травин охарактеризовал их как "приверженцев криминальной субкультуры АУЕ и придерживающихся националистических взглядов".

Он заявил, что задержанные подозреваются в избиении на Михайловской набережной в августе представителей других молодежных субкультур.

"Изъято значительное количество бейсбольных бит, охотничьих ножей, наклейки с нацистской атрибутикой", - сказал он.

Трое из задержанных отправлены под стражу и домашний арест.