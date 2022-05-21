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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:45

Дополнительные силы пожарных прибыли в Иркутскую область для борьбы с лесными пожарами

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Еще один самолет Бе-200, а также дополнительные силы пожарных прибыли в Иркутскую область из других регионов России для борьбы с лесными пожарами, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора региона Игоря Кобзева.

"Мы наращиваем нашу группировку по борьбе с лесными пожарами. 20 мая в нашу область прилетел еще один самолет Бе-200 МЧС России. Прибыли 50 человек парашютно-десантной пожарной службы федерального резерва Авиалесоохраны из Ханты-Мансийского автономного округа. Сегодня столько же прибудут из Хабаровского края", - сообщил губернатор Кобзев, слова которого приведены в сообщении.

Площадь лесных пожаров в Иркутской области сократилась за минувшие сутки на 5,1 тысячах га, зарегистрировано 19 новых очагов, столько же перешло с предыдущих суток, сообщает пресс-служба областного правительства.

Общая площадь всех лесных пожаров составила 14,7 тысяч гектаров.

За сутки было ликвидировано 11 пожаров, включая шесть из числа вновь зарегистрированных, площадь которых составила 105 га. Также потушено пять ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 7689 га.

Сейчас пожарные ликвидируют девять лесных пожаров общей площадью 9194 га.

В тушении всех лесных пожаров было задействовано 998 человек, а так же 250 единиц наземной техники. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляли 12 самолетов. Два вертолета Ми-8 работали на тушении лесных пожаров в Нижнеудинском и Усть-Кутском районах.

Иркутская область
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