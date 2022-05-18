Борисов заявил, что РФ по своей доктрине не может первой нанести ядерный удар

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Согласно своей доктрине, Россия не может первой применить ядерное оружие - только ответный удар в случае атаки, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"По нашей доктрине, по нашей стратегии, Вооруженные силы Российской Федерации применяют только ответно-встречный удар. Первыми мы, по доктрине, не нападаем", - сказал Борисов, выступая на марафоне "Новое знание".

"У нашего президента, верховного главнокомандующего, постоянно вблизи находятся два морских офицера, которые носят так называемый ядерный чемоданчик. И в случае угроз, которые поступают от средств воздушно-космической обороны и систем предупреждения о ракетном нападении, в случае налета определяется факт нападения, траектория, места падения - это является критериями для ответного удара", - сказал вице-премьер.