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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Борисов заявил, что РФ по своей доктрине не может первой нанести ядерный удар

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Согласно своей доктрине, Россия не может первой применить ядерное оружие - только ответный удар в случае атаки, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

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"По нашей доктрине, по нашей стратегии, Вооруженные силы Российской Федерации применяют только ответно-встречный удар. Первыми мы, по доктрине, не нападаем", - сказал Борисов, выступая на марафоне "Новое знание".

"У нашего президента, верховного главнокомандующего, постоянно вблизи находятся два морских офицера, которые носят так называемый ядерный чемоданчик. И в случае угроз, которые поступают от средств воздушно-космической обороны и систем предупреждения о ракетном нападении, в случае налета определяется факт нападения, траектория, места падения - это является критериями для ответного удара", - сказал вице-премьер.

Юрий Борисов
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