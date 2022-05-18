Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Солохи со стороны Украины

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле села Солохи Белгородского района с украинской стороны.

"Глава поселения сейчас находится на месте, к нему выехал глава района Владимир Перцев. Есть информация об одном пострадавшем. Есть разрушения. Оперативные службы уже работают", - написал глава региона в телеграм-канале.

Ранее обстрел села Солохи произошел 11 мая. В результате обстрела погиб 18-летний молодой человек, еще семеро получили ранения.

Также были повреждены 17 жилых домов и шесть автомобилей, выбиты окна в школе, почтовом отделении и магазине.