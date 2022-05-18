Шесть домов и ЛЭП пострадали при обстреле белгородского села Солохи

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил по повреждениях в селе Солохи, которое было обстреляно в среду с украинской стороны.

"По докладу главы Белгородского района Владимира Перцева, в Солохах повреждены шесть домовладений, один легковой автомобиль и линия электропередачи", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что молодому человеку, пострадавшему при обстреле, оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"Его жизни ничего не угрожает", - написал губернатор.

Ранее он сообщил об обстреле села Солохи в Белгородском районе области.