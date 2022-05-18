Село в Курской области вновь попало под обстрел

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередном обстреле села Алексеевка Глушковского района.

"Сегодня в очередной раз под минометный обстрел попало село Алексеевка Глушковского района. Судя по всему, противник целенаправленно целился по вышке сотовой связи, которую только что отремонтировали", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, российские военные и пограничники открыли ответный огонь, не дав "развернуться этой атаке". "Ущерба и пострадавших нет", - добавил губернатор.

Во вторник около пяти утра село Алексеевка тоже было обстреляно из крупнокалиберного оружия. Повреждения получили три частных дома, автомобиль, а также здание школы и вышка сотовой связи. Пострадавших нет.

Накануне вечером в Глушковском районе Курской области была обстреляна со стороны Украины территория сахарного завода. Старовойт сообщил, что жертв нет.