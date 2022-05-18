Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Село в Курской области вновь попало под обстрел

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередном обстреле села Алексеевка Глушковского района.

"Сегодня в очередной раз под минометный обстрел попало село Алексеевка Глушковского района. Судя по всему, противник целенаправленно целился по вышке сотовой связи, которую только что отремонтировали", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, российские военные и пограничники открыли ответный огонь, не дав "развернуться этой атаке". "Ущерба и пострадавших нет", - добавил губернатор.

Во вторник около пяти утра село Алексеевка тоже было обстреляно из крупнокалиберного оружия. Повреждения получили три частных дома, автомобиль, а также здание школы и вышка сотовой связи. Пострадавших нет.

Накануне вечером в Глушковском районе Курской области была обстреляна со стороны Украины территория сахарного завода. Старовойт сообщил, что жертв нет.

Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экс-замглавы "Аэрофлота" Панов объявлен в международный розыск

Максимальный размер кредита для льготной и семейной ипотеки увеличили до 30 и 15 млн руб.

Максимальный размер кредита для льготной и семейной ипотеки увеличили до 30 и 15 млн руб.

МВД опровергло утечку данных ГИБДД в сеть

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели более 4,7 тыс. человек

"Единая Россия" выступила против идеи отмены осенних выборов

"Единая Россия" выступила против идеи отмены осенних выборов

Google заявил о невозможности функционирования своего офиса в РФ

Минобороны РФ начнет получать тяжелые ударные дроны "Охотник" в 2023 году

Минобороны РФ начнет получать тяжелые ударные дроны "Охотник" в 2023 году

Оборотный штраф Google вырос на 0,5 млрд руб. за счет исполнительского сбора

В Думе выступили против продления моратория по долгам туроператоров

В Думе выступили против продления моратория по долгам туроператоров

Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Солохи со стороны Украины