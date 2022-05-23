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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:52

На трех школьников упала часть потолка аварийного дома в Забайкалье

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Школьники пострадали в Забайкальском крае во время обрушения перекрытия аварийного дома, который был расселен текущей зимой, сообщает Следственный комитет РФ.

"В минувшее воскресенье в поселке Чернышевск несколько детей играли в аварийном доме. В здании обрушилась часть потолочного перекрытия, в результате чего двое семилетних мальчиков и один мальчик 11-летнего возраста получили различные травмы", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2020 году постановлением главы поселка городского типа Чернышевск восьмиквартирный дом 1939 года постройки был признан аварийным. В феврале текущего года его жильцы были расселены.

"Должностные лица местной администрации не предприняли мер к организации охраны аварийного дома и недопущению проникновения туда посторонних лиц", - отмечается в пресс-релизе.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Забайкальский край
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