Продажу полученной в наследство недвижимости предложили освободить от НДФЛ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Группа депутатов от фракции ЛДПР и сенаторов внесли в парламент законопроект, который отменяет действующий сейчас срок в три года, после которого продажа наследуемого от близких родственников жилья освобождается от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13%.

Документ (№126369-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно действующему законодательству при продаже квартиры, садового дома (дачи), земельного участка и иной недвижимости (или доли в них) необходимо уплатить НДФЛ в размере 13%. Не облагаются НДФЛ доходы от продажи недвижимости, которой владели не менее установленного минимального срока. Пять лет - по общему правилу, три года - если право собственности получено в порядке наследования или по договору дарения от члена семьи или близкого родственника; в результате приватизации; в результате передачи по договору пожизненного содержания с иждивением. Минимальный срок владения в три года также установлен для единственного жилья.

"Доход от продажи объекта недвижимого имущества, полученного налогоплательщиком в порядке наследования от физического лица, признаваемого членом семьи и (или) близким родственником этого налогоплательщика в соответствии с Семейным кодексом РФ, освобождается от налогообложения независимо от срока нахождения в собственности налогоплательщика продаваемого объекта недвижимости при условии, что кадастровая стоимость проданного объекта недвижимого имущества не превышает 20 миллионов рублей", - говорится во внесенном законопроекте.

Документ внесен без заключения правительства.