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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

"Роскосмос" еще не определился с позицией по поводу продления работы МКС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - "Роскосмос" пока не определил свою позицию по поводу продления эксплуатации Международной космической станции (МКС), сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым полетам Сергей Крикалев.

"Пока мы сами внутри себя ("Роскосмоса" - ИФ) определяемся", - сказал Крикалев.

30 апреля глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что правительство РФ определилось со сроками прекращения российского участия в проекте МКС, партнеров предупредят за год до этого.

Летом прошлого года глава НАСА Билл Нельсон выступил за продление работы МКС до 2030 года, и тогда глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поддержал это предложение.

МКС Роскосмос
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