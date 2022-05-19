"Роскосмос" еще не определился с позицией по поводу продления работы МКС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - "Роскосмос" пока не определил свою позицию по поводу продления эксплуатации Международной космической станции (МКС), сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым полетам Сергей Крикалев.

"Пока мы сами внутри себя ("Роскосмоса" - ИФ) определяемся", - сказал Крикалев.

30 апреля глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что правительство РФ определилось со сроками прекращения российского участия в проекте МКС, партнеров предупредят за год до этого.

Летом прошлого года глава НАСА Билл Нельсон выступил за продление работы МКС до 2030 года, и тогда глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поддержал это предложение.