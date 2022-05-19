Экс-депутата Думы Глущенко будут судить по делу об убийстве трех человек на Кипре

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Бывший депутат Государственной думы Михаил Глущенко предстанет перед судом в Петербурге по обвинению в организации убийств, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

Дело в отношении Глущенко по ч.3 ст.33 - пп."а", "ж", "з" ч.2 ст.105 УК РФ (организация убийства двух и более лиц) зарегистрировал Приморский районный суд северной столицы. Материалы дела переданы судье.

Фигурант вину не признает, ходатайствует о рассмотрении дела с участием присяжных, отмечает пресс-служба.

По версии следствия, в начале 2000-х годов Глущенко обещал бизнесменам братьям Шевченко обеспечивать безопасность предпринимательства и защитить от посягательств криминальных структур. Сумма вознаграждения на начало 2004 года составляла $50 тыс. в месяц.

В СК полагают, что, когда один из Шевченко сообщил Глущенко о прекращении сотрудничества, последний решился на вымогательство: требовал $10 млн либо акции ОАО "Метрополь". Предприниматель отказался, и тогда Глущенко якобы с целью запугать Шевченко организовал убийство его брата.

Согласно материалам дела, к совершению преступления Глущенко за $70 тыс. привлек своего знакомого и других соучастников. Предварительно установлено, что марте 2004 года в доме Шевченко на Кипре подельники убили хозяина, его делового партнера Юрия Зорина и их переводчицу Викторию Третьякову.

Бывший депутат Государственной думы Глущенко уже отбывает наказание в соответствии с ранее вынесенными приговорами. В 2013 году он был осужден Куйбышевским районным судом Петербурга на восемь лет в колонии строгого режима со штрафом в 300 тыс. рублей по обвинению в вымогательстве в особо крупных размерах.

В 2015 году Октябрьский районный суд Петербурга признал Глущенко виновным по ч. 3 ст. 33 УК РФ и ст. 277 УК РФ (соучастие в организации посягательства на жизнь государственного деятеля) в связи с убийством депутата Госдумы Галины Старовойтовой 20 ноября 1998 года. С учетом ранее вынесенного приговора ему было назначено 17 лет заключения в колонии строгого режима.

Ранее Глущенко неоднократно пытался освободиться условно-досрочно, но суд отказывал экс-депутату в удовлетворении ходатайства.