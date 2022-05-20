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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

В Нидерландах у нескольких человек заподозрили заражение оспой обезьян

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - У нескольких человек в Нидерландах подозревают заражение оспой обезьян, сообщает NL Times.

Людей, у которых подозревают заражение, проверяют медики.

На этой неделе в Европе выявили более 100 случаев заболевания оспой обезьян. В ФРГ власти заявили, что нынешняя вспышка уже может считаться крупнейшей происходившей когда-либо в европейском регионе.

Оспа обезьян – редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы – тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны.

Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока. На данный момент случаи заболевания зафиксированы в Великобритании, Франции, Италии, Швеции, Австралии, США, Испании, Португалии и Канаде.

Нидерланды
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