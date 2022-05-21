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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Глава Минздрава РФ поддержал инициативы по ограничению продаж алкоголя в регионах

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения России Михаил Мурашко высказался в поддержку инициатив по ограничению продаж алкоголя.

"Мы считаем, что эти инициативы (по ограничению продаж алкоголя) нужно поддерживать и всячески их развивать", - сказал он журналистам во время рабочей поездки в Курскую область.

По его словам, позитивный опыт в рамках этой работы есть уже у Забайкальского края и Якутии.

Глава Минздрава подчеркнул, что алкоголь не только наносит ущерб социальной жизни и семье, но и является токсическим ядом в медицинской части. К примеру, по его словам, он является токсичным для пациентов с нарушением ритма сердца, для них даже малая доза спиртного может привести к нарушению ритма и летальному исходу.

На днях Мурашко заявил, что употребление алкоголя по-прежнему является серьезной проблемой для России.

Минздрав РФ Михаил Мурашко
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