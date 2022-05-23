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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:34

Системы ПВО сработали ночью в Рыльском районе Курской области

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман сообщил, что в понедельник в районе работала система ПВО.

"Сегодня ночью в Рыльском районе средства противовоздушной обороны российской армии не допустили провокаций" с украинской стороны, заявил Лисман в своем телеграм-канале.

Он отметил, что все воздушные цели были отработаны и уничтожены.

Ранее власти Курской области неоднократно сообщали об обстрелах приграничных районов со стороны Украины.

Курская область Андрей Лисман
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