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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:52

Минздрав опроверг сообщения о нехватке реагентов для лабораторных анализов

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В России не наблюдается нехватка реагентов для проведения медицинских лабораторных анализов; информация о нехватке медицинских изделий для диагностики медорганизациями не заявлялась, сообщили в Минздраве России.

"В связи с публикациями в некоторых СМИ относительно нехватки реагентов для проведения анализов, сообщаем, что информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении Минздрава России в понедельник.

Отмечается, что в настоящее время в государственном реестре медицинских изделий и организаций, осуществляющих производство и изготовление медизделий, имеются сведения о 4 963 медицинских изделиях для in vitro диагностики, в том числе о 2 575 медицинских изделиях отечественного производства.

"Росздравнадзором осуществляется еженедельный мониторинг дефектуры (отсутствие в аптеке - ИФ) медицинских изделий на основании информации, предоставляемой медицинскими организациями субъектов РФ", - сообщили в министерстве. Информации о нехватке медизделий для in vitro диагностики ведомство не получало.

По информации Ассоциации международных производителей медицинского оборудования (IMEDA), критически значимые проблемы с поставкой лабораторных реагентов для проведения анализов отсутствуют, поставки продолжаются.

"Одновременно сообщаем, что правительством РФ 01.04.2022 принято постановление, в соответствии с которым допускается применение совместно с анализаторами реагентов иных производителей, в случае, если в ходе регистрации была доказана безопасность и эффективность их совместного использования", - сообщили в министерстве.

Ситуация с доступностью лабораторной диагностики находится на постоянном контроле Минздрава России и Росздравнадзора, добавили в пресс-службе.

Ранее "Ведомости" сообщали, что в настоящее время наблюдаются проблемы с поставками оборудования, реагентов и расходных материалов в государственных и частных клинико-биологических лабораториях России. Согласно сообщению, увеличение сроков поставок подтвердили 63% сотрудников лабораторий. У некоторых из них поставки прекратились совсем (20% опрошенных). Еще 18,5% опрошенных пришлось перейти на новых производителей и дистрибуторов, у 16,2% возникли проблемы с оплатой поставок.

В Минпромторге сообщили "Интерфаксу", что у производителей и поставщиков оборудования, реагентов и расходных материалов для проведения медицинских анализов наблюдались проблемы с поставками в Россию, но в настоящее время у большинства из них логистические цепочки уже выстроены.

Минздрав РФ
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