Глава ВС РФ призвал судей не пренебрегать возможностью смягчения мер пресечения

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Председатель Верховного суда (ВС) России Вячеслав Лебедев призвал российских судей более активно реализовывать возможности по избранию более мягкой меры пресечения, чем содержание под стражей, для обвиняемых в совершении ненасильственных преступлений.

"Верховный суд обращал внимание судов, что в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления любой тяжести суд обязан обсудить возможность о применении более мягкой меры пресечения, нежели заключение под стражу", - сказал Лебедев на пленарном заседании Совета судей РФ во вторник.

Он также напомнил, что ранее Уголовно-процессуальный кодекс был дополнен положениями, исключающими продление арестов при неэффективной работе органов расследования, "однако суды не в полной мере реализуют возможности избрания меры пресечения, не связанной с заключением под стражу".

Так, по словам Лебедева, в 2021 году судами рассмотрены уголовные дела в отношении 24,7 тыс. лиц, обвиняемых в преступлениях средней тяжести и содержащихся под стражей. Более 2 тысячи человек из них имели постоянное место жительства и не имели судимостей, и половине из них были назначены наказания, не связанные с лишением свободы. Кроме того, в 2021 году судами рассмотрены уголовные дела в отношении 16 тыс. лиц, содержащихся под стражей и обвиняемых в совершении тяжких преступлений в сфере экономики. Почти треть из них имели постоянное место жительства и не имели судимости. И почти каждому третьему в итоге было назначено наказание, не связанное с лишением свободы.

В этой связи "возникает вопрос о причинах, по которым лица, имеющие постоянное место жительства и не имеющие судимости", были отправлены под арест, "учитывая, что нередко им назначались наказания, не связанные с содержанием под стражей", заключил Лебедев.

По данным Верховного суда, в первом квартале 2022 года судами рассмотрено более 22,5 тыс. ходатайств следователей об аресте, из которых было удовлетворено более 22,1 тыс. материалов или 90%. При этом домашний арест был избран в отношении 3,1 тыс. граждан, а под залог отправлены только 32 человека.